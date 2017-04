Colate no sabe nada de su hijo

Este martes, los niños de Miami empezaban los colegios después de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera no asistió a clase. Ni siquiera estaba en Miami. Su padre, encargado de llevarle a la escuela donde estudia, no sabía siquiera dónde estaba su hijo.

Según publica Informalia, el matrimonio de Paula y Colate se rompió hace seis años y después de un divorcio tormentoso el empresario español consiguió la custodia compartida de Nico. El hermano de Samantha, de Masterchef, ha explicado desde la ruptura que vive en Miami sólo para estar cerca del niño y que es él quien más lleva y trae al pequeño al colegio, quien le acompaña a clases de kárate y a los compromisos sociales que tienen los pequeños, cumpleaños, fiestas infantiles, etc. Paulina en cambio envía en su lugar a una cuidadora.

Hasta ahí se estableció una tregua entre la cantante y Colate, pero la pasada Navidad, el español no pudo pasar las fiestas con su hijo y sus primos (los niños de su hermana Samantha Vallejo-Nágera) en Punta Cana, como suelen hacer cada año. Y eso que le correspondía, según lo establecido por el juzgado de familia de Miami. Paulina se lo había llevado de viaje con ella, y según afirma el entorno del empresario, "incumpliendo la ley una vez más".

La reacción de su padre fue una demanda judicial que fue atendida y parecía poner de nuevo las cosas en su sitio. No ha sido así y Colate está otra vez muy enfadado. Entre Paulina y su ex marido no hay ningún contacto directo. Sólo se comunican a través de sus abogados. Lo cierto es que Paulina no vive su mejor momento artístico ni sentimental. Sus recientes actuaciones han sido muy criticadas y en la relación con Gerardo Bazúa, su última pareja y padre de Eros, su segundo hijo, se suceden las infidelidades, rupturas y posibles reconciliaciones.

Hace unos días, saltaba la noticia del posible nuevo embarazo de Paulina, pero no ha sido confirmado. Jerry Bazúa, cantante de relativo éxito y a quien Paulina conoció en la versión latina de La Voz, tiene fama de conquistador y de desatender a los hijos de su anterior matrimonio con Yuriko Sandoval. Paulina podría enfrentarse ahora a un nuevo pleito con Colate. ¿Y van??