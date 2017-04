Jessica Chastain no acepta ningún papel hasta saber cuánto ganan los protagonistas masculinos

Jessica Chastain se cansó supuestamente de cobrar menos que sus compañeros de rodaje masculinos. La actriz tomó una arriesgada decisión. No acepta ningún papel en el que cobre menos por el hecho de ser mujer.

En 2015, la actriz contó que cobró bastante menos que Matt Damon por protagonizar 'The Martian'. Admite que desde hace tiempo, suele preguntar a los productores durante las negociaciones, cuanto cobran los actores que rodarán junto a ella. Chastain, admitió que mantenerse firme en estos principios no es nada fácil en la industria cinematográfica. Recientemente no aceptó una gran oportunidad laboral debido a que su salario era inferior al de sus compañeros.