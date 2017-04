'Supervivientes': Jorge Javier Vázquez pega unos 'tiritos' a Sandra Barneda... ¿Amigos o enemigos íntimos?

Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda avivaron este 20 de abril de 2017 una vez más los rumores sobre su mala relación durante la emisión de la gala de Supervivientes, que Telecinco emitió este martes con notable éxito de audiencia (Telecinco vuelve a su esencia con ‘SV2017’: Bigote traiciona a Mª Teresa Campos, Gloria Camila carga contra Rocío Carrasco y Jorge Javier se supera).

"Os presento a mi mejor amiga desde hace tres minutos", dijo Vázquez al presentar a su compañera, que se hará cargo del programa los domingos en el nuevo debate.

"Eso de mejor amiga ya no cuela", respondió ella ( Un pifia monumental de 'Got talent' deja al descubierto el teléfono privado de Jorge Javier Vázquez ).

El presentador comenzó después a piropear a su compañera por lo guapa que estaba.

"Te lo he dicho otras veces pero tú a veces no me escuchas".