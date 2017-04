El nuevo novio de Chabelita es un 'ficha' de mucho cuidado

Chabelita ya no sorprende. No sólo es caprichosa, sino que cambia de novio como quien se cambia de calzoncillos o de calcetines.

Pero la última 'hazaña' de la hija de Isabel Pantoja tiene a todo el mundo revolucionado y no precisamente para bien. Y es que la 'niña peruana' se ha ido a encaprichar con un 'ficha' de mucho cuidado

Chabelita vive los primeros días de su nueva relación envuelta, como todas, en algodones de azúcar con una escapada a la muy romántica Florencia con Fausto.

Este joven es hermano de Techi, ex novia de Kiko Rivera y ex mujer de Alberto Isla, ex novio a su vez de Chabelita. Pero este lío familiar no es lo que preocupa a la tonadillera sino el carácter de su nuevo 'yerno' que, al parecer, no es nada recomendable.

Según Informalia, han sido varias personas, ex novias, ex amigas y madres de todas, quienes han hablado de Fausto en términos negativos.

Techi trató de dar la cara por su hermano, pero las explicaciones, más que aclarar, enturbiaron la imagen de Fausto: