Marlène Mourreau: "Marine Le Pen es un peligro"

Las elecciones de este domingo en Francia pueden llevar a Marine Le Pen a la presidencia de la República. Pero la líder del Frente Nacional no contará con el voto de Marlène Mourreau, la actriz francesa afincada en España, que no descarta solicitar un día la nacionalidad española después de residir de forma intermitente en nuestro país hace más de 20 años, casi la mitad de su vida.

Según publica Informalia, "Marine Le Pen es un peligro", explicaba en vísperas de celebrar la fiesta de su 48 cumpleaños esta vedette, bailarina y presentadora, nacida en Neuilly Sur Seine, el equivalente a La Moraleja parisina, aunque ahora su barrio en París se sitúa en torno al Moulin Rouge, en Pigalle, una zona de la capital donde la mayoría de sus vecinos son magrebíes y norteafricanos. (Se refiere al IX distrito de París, entre el Boulevard de Clichy y el Boulevard de Rochechouart).

"Ya no quedan franceses en Francia, todos son extranjeros y no exagero tanto, entre ellos muchos que se han aprovechado de las facilidades de su acogida y eso ha creado que haya mucho racismo, xenofobia y odio hacia los inmigrantes", explica Marlène. "Yo no votaré a nadie, no me gusta ninguno de los candidatos, no tienen madera de presidentes, pero jamás le habría dado mi voto a Le Pen, sería el equivalente de Franco en España", dice.

Y lo dice alguien que fue candidata en las elecciones de 1.995, durante el mandato de Jacques Chirac, como fundadora del partido PLA, Pour la Liberté et L`amour.(Por la libertad y el amor).

"Es cierto, yo fundé mi propio partido desde el corazón, no desde la política. Sus fines eran ayudar a los huérfanos, a los homosexuales. Yo fui la primera que pidió que se votara el matrimonio gay y que se repartieran preservativos gratuitamente, el sida estaba matando a la gente". Marlène explicaba no hace mucho en televisión que se había acostado con Ivonne Reyes mientras estaba con el que fue su marido, y es padre de su hijo. Marlène recuerda que hizo dos meses de campaña electoral por toda Francia y daba sus mítines en medio de su espectáculo, un sistema muy original.

Pero el 1º de abril, una fecha equivalente en Francia a nuestros Santos Inocentes, la pin-up desveló en televisión que su candidatura era una utopía que había puesto en marcha para despertar la conciencia de los franceses y el rechazo a la clase política. Algo así como una mezcla de Podemos y Cicciolina, fundadora en Italia del Partido del Amor. Esta actriz porno hacía campaña con los pechos al aire y llegó al Parlamento como diputada radical.

"No llegué a estar en las urnas pero yo pedí a los votantes que simpatizaban con mi causa que votaran en blanco. Y hubo muchos votos en blanco, así que estoy segura que eran para mí", afirma resuelta.

Marlène no descarta volver algún día a la política. "Lo haría en España con un partido que predicara el progreso y el respeto. Me gustó aquella experiencia y lo pasé muy bien. Igual me animo cuando tenga la nacionalidad española", concluye.

A sus 48 años, Marlene Mourreau es la reina del espectáculo. Le encanta llamar la atención de las cámaras, como en las pasadas navidades, cuando regaló este desnudo a sus seguidores para felicitarles las fiestas navideñas. No es la primera vez. Ha posado desnuda muchas más veces, como el verano pasado, en Marbella.