Así de gorda luce Kim Kardashian sin Photoshop

Kim Kardashian no debe estar nada contenta con la serie fotográfica que se ha publicado, Disfrutando de un día de playa en México, en compañía de sus amigas y su hermana Kourtney. En las imágenes se puede observar que la mujer del rapero Keny West, no sale muy favorecida.



Las fotos reflejan la realidad de la celebridad de 36 años, ya que no se ha usado photoshop para corregir la cruda realidad. Evidentemente no era consciente de la presencia de las cámaras. Tras su segundo embarazo, la protagonista del exitoso reality 'Keeping Up with Kardashian' ha trabajado duro para adelgazar y recuperar sus curvas. Pero a la vista está que no lo ha conseguido, ya que en la imágen lo que más destaca, es la evidente celulitis y sobrepeso que presenta Kim, algo común en la mayoria de mujeres de este planeta.