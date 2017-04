Belén Esteban le da una estocada en todo el morrillo a Jesulín de Ubrique

Hacía tiempo que la guerra pública que mantenían Belén Esteban y Jesulín de Ubrique se había enfriado, pero la paz no podía durar siempre.

La habitual de «Sálvame» está muy enfadada con el diestro por no ayudar con el pago de los estudios universitarios de la hija que tienen en común, Andrea Janeiro, algo que semanas antes dijo que sí haría.

Después de una tarde movidita en el programa, donde ha puesto los puntos sobre las íes a su exmarido, la «princesa del pueblo» ha decidido subir una fotografía a su cuenta de Instagram, que es toda una indirecta hacia el torero.

En ella aparece con Andrea en brazos, cuando la niña tenía un año. «Lo más bonito de mi vida. Te Quiero, hija», escribe junto a la imagen de ambas para que sepa que ella sí está para su hija.

Lo más bonito de mi vida TE QUIERO hija❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 12:27 PDT

Falta de voluntad

La «princesa del pueblo» mostró el pasado martes su indignación en el programa de Telecinco, molesta por la falta de voluntad de su padre de implicarse en la educación de su primogénita.

Al parecer, ambos habían llegado a un acuerdo. Según ha explicado Esteban, el padre de la niña había accedido a pagar a medias los estudios -una acción que salió del propio diestro-, pero que días más tarde el torero se negó a cumplir.

«Me pidió al documentación, se lo mandé por correo certificado, a los 15 días le llamé y me dijo que no le paga los estudios a la niña».

Esteban tiene muy claro que la ley no está de su parte en este aspecto y que el torero no está obligado a pagar nada ahora, pero le molesta que sí lo haya hecho con otras personas de su familia y, por supuesto, para ella su hija no es menos.

«Me parece muy bien que le hayas pagado a tu hermano la carrera de piloto, no sé si se la has pagado a tu mujer también la carrera de odontología, no lo sé. Pero lo que no entiendo es que no le pagues a tu hija mayor la carrera».

Lo que más le fastidió fue la traición:

«Me duele, porque cuando él accedió a pagarle la carrera a su hija, yo me sorprendí para bien».

Pese a eso, «la Esteban» es mucha Esteban y ha asegurado que su hija no se va a quedar sin estudiar por esto, que «para eso está su madre».

Frente abierto con Sanchís

Además de este enfrentamiento, Belén Esteban tiene otro frente abierto con el que fuera su representante durante más de diez años, Toño Sanchís, al que demandó por un supuesto fraude.

Ambos tienen un cita en el Juzgado de Instrucción número dos de Torrejón de Ardoz el próximo 30 de mayo.