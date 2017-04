Las 7 verdades y mentiras de Pepe Navarro en su guerra con Ivonne Reyes

El presentador ha realizado una entrevista a corazón abierto para contar, con pelos y señales, cómo fue su relación con la venezolana, cómo le comunicó que estaba embarazada y todo lo que ocurrió después y hasta el día de hoy, cuando se han reabierto todas las heridas.

1. Los inicios de la relación

Pepe Navarro ha asegurado este miércoles que su relación con Ivonne Reyes no duró dos años, como se ha dicho: "Tuve una relación con ella esporádica, en el año 1995 y 1997. El instante que ella queda embarazada, yo no tenía nada que ver con ella, yo tenía una relación paterno-filial. En esa época la veo de vez en cuando y charlamos, y un buen día, me dice: 'Pepe estoy embarazada'. Yo no le digo "¿de quién es?". No me interesa, no tengo nada que ver con ella, le digo: "Ah ¿sí? ¿Quieres tenerlo?". Dice: "sí, sí".

2- El embarazo de Ivonne

El comunicador aseguró que Ivonne le mintió desde el principio: "Me hizo creer que necesitaba dinero y le dije que podríamos venderle a Antena 3 la idea de un programa, Diario de una embarazada. Era una tía famosa, embarazada y seguro que a las marcas les interesaría que una famosa, guapa, atractiva vaya contando día a día cómo lleva su embarazo. Qué ejercicios hace, qué come? Le digo: "No digas nada, hablo con A3 y vemos si lo podemos sacar y tienes resuelto el tema". Yo voy a A3 y se lo propongo, no digo el nombre? Dice buena idea? Digo ya te lo diré cuando me dé permiso? Me voy a comer. Y paso delante de un kiosco, paso y de golpe y porrazo me giro y en una portada: Ivonne Reyes embarazada. La llamo y le digo: "¿Esto qué es?" Dice: "Esto no te lo dije". Digo: "No me hagas hacer el ridículo de esta manera, si quieres ayuda dímelo, pero no me hagas hacer el ridículo con gente a la que no se le puede ir pidiendo favores continuamente".

3- La demanda de paternidad

Navarro aseguró una vez más que se negó a hacerse la prueba de paternidad porque pensó que era ella quien debía demostrar lo que decía y que sus pruebas no eran concluyentes. A pesar de todo, recurre la sentencia de paternidad que es ratificada por el Tribunal Supremo y asume la responsabilidad. Un día, recibe un mensaje del hijo de Ivonne Reyes: "Un buen día recibo un whatsapp, es del niño y me dice que me quiere ver. ¿Qué hago yo? El niño acababa de cumplir 14. Lo entiendo, quiere conocer a su padre? ¿Qué haces? ¿Le sientas y le dices no soy tu padre? Dejo pasar el tiempo dándole vueltas y me entero que es amigo de mi hijo. Hablo con Eva, con Lorena y le digo esto es lo que hay. ¿Qué os parece si me ofrezco para hacer la prueba? Eva dice que muy bien y Lorena dice que es lo correcto".

4- La primera 'toma de contacto'

Hace tres años, Navarro contactó con Ivonne y le propuso arreglar las cosas: "Me ofrezco a hacer la prueba que no me hice, en silencio y en privado sacar una solución que después inexorablemente tenía que pasar por la prueba oficial. Es decir, aunque nos hagamos la prueba nosotros para saber de qué va, hay que ir oficialmente al juez que queremos la revisión y hacerse la prueba oficialmente. Ella no me contesta. Contacto con el niño y le digo que nos vemos cuando quieras. Y no me contesta. Entonces, me manda la madre un email donde me dice todo menos bonito. Yo me callo". Unos meses después, Ivonne se pone en contacto con él: "Hablamos por primera vez en muchos años, nos pegamos dos horas hablando de la vida y me dice: "¿Te quieres hacer la prueba?". Digo: "¿Tú quieres que me la haga?". Y hablamos largo y tendido y quedamos en que nos vamos a hacer la prueba. Eso es el 11 de noviembre de 15".

5- Y de repente... La negativa de Ivonne

Pero, ¿qué pasó después? "Ivonne me propone esperar a que el niño acabe los exámenes, en enero retomamos el contacto y ella me pide quedar, una cena en la que me reprocha cosas y en la que desaparece mi servilleta. Hablamos incluso de la posibilidad de hablar ante notario. Hay las dos posibilidades soy padre o no soy padre. Si soy padre asumo toda la responsabilidad, ese niño forma parte de mi familia, si no lo soy busquemos una solución, incluso hablamos si no soy, ¿cuánto tiempo necesitas para organizarte? Dice dos años, el tiempo que el niño necesita para terminar el colegio. Digo dos años no podemos, porque concluye el tiempo de presentar ante el Supremo un recurso en febrero de 17. Deberíamos buscar otra solución, dice lo buscaremos, digo lo hacemos ante notario? Y de repente, dejó de ponerse al teléfono".

Según Pepe, tras varios intentos de comunicar con ella recibe un mensaje de sus abogados invitándome a dejar el tema. Yo le digo a Ivonne que voy a seguir adelante sin ella y entonces murió su hermano. Ella aparece en un programa de televisión insultándome y diciéndome cómo me atrevo en el momento que muere su hermano a hablar de eso, cuando llevábamos un año hablando del tema. Tenía que vender algo en televisión?".

6- Una lucha imparable

Un día, su hija mayor explota: "Mi hija tiene conversaciones con el hijo de Ivonne y no muy agradables. Entonces, Andrea me dice: "Papá no puedo seguir aguantando que te insulten permanentemente, aguantando en el colegio que me vengan diciendo si tu padre es un cabrón o es no sé qué? No puedo seguir aguantando que llame a mamá malmetiendo con mamá para contarnos mentiras? No puedo seguir? Llevo un montón de años y quiero saber cuál es mi familia". Se va a un abogado, el abogado prepara las cosas, se hace una prueba totalmente legal, cumpliendo los requisitos necesarios, los resultados dicen que Alejandro no es hermano de mi hija Andrea, y se inicia el proceso de petición de filiación". El Supremo no admitió a trámite la demanda, pero ni Pepe ni sus hijos piensan rendirse y ya buscan otras salidas y herramientas legales a las que poder recurrir.

7- Más reproches

Por último, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi arremete contra Ivonne: "Aquí no hay una madre coraje. Es mentira. Existe el dolor de un grupo de gente, y lo que se pretende es darle a eso una salida. Nos hemos equivocado ella y yo, ella poniendo la demanda sin tener conocimiento exacto de lo que pudo haber pasado y yo no haciéndome la prueba".