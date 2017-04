Amaia Salamanca 'le quita' el trabajo a Blanca Suárez

De esto que te apetece hacer un posado en trikini para inaugurar la temporada 'veranil'! Deberían hacerle un emoticono al trikini! 😜 Nueva campaña #mysummerland de @womensecretofficial Con maravilloso equipo! Make up/Hair @beatrizmatallana , stylist @anaantic Photo @gorkapostigo agencia @equiposingular GRACIAS A TODOS! ❤

A post shared by Amaia Salamanca (@amaiasalamanca_) on Apr 27, 2017 at 6:15am PDT