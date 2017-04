Gloria Camila: "A Rocío Carrasco no le importan sus hijos, pues imagínate nosotros"

Gloria Camina ha comenzado Supervivientes hablando claro sobre lo que piensa de Mª Teresa Campos y su hija Terelu y, también, de la opinión que tiene de su hermana Rocío Carrasco, con quien no tiene relación.

"No la echo de menos, para nada", explicó Gloria Camila a Jorge Javier en una entrevista en la Palapa.

El presentador le preguntó cuándo dejó de echar de menos a Rociíto:

"Hace mucho Jorge, muchísimo. No sufrí por ello".

Vázquez quiso saber por qué rompieron su relación.

"Hay muchas teorías, pero no sé... Supongo que no nos aceptará como hermanos. Por pensar puedo pensar muchas cosas... Igual ha estado haciendo un papel hasta el momento que ya no tuvo que hacernos más caso".