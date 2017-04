La dura realidad de Carmen Sevilla: su salud y sus finanzas

No está sola, no está desatendida, ni aislada de sus amigos, ni su hijo Augusto la tiene "secuestrada" en la residencia Sanyres, en Aravaca, a las afueras de Madrid, un centro especializado en pacientes de Alzheimer donde la actriz ingreso hace casi tres años.

Estos días han circulado noticias preocupantes sobre la salud de Carmen Sevilla, de 87 años, y una de sus antiguas amigas, Marilí Coll, declaraba en las televisiones que Augusto Algueró Jr. y un amigo de la familia llamado Moncho no dejaban al entorno de la actriz visitarla en la residencia, y que ya no salían a comer con ella dos veces por semana como había sido habitual.

"Es completamente incierto", asegura a Informalia alguien muy cercano a Carmen y a su hijo.

"Carmen no está bien, es cierto. Y no sólo porque hace tiempo que vive en otro mundo, sino porque su salud física también se ha ido deteriorando. Augustito piensa que es mejor que no se la vea en ese estado, por la propia dignidad de su madre y porque es inútil cualquier comunicación con ella. Mi propia madre acabó su vida en esas condiciones y en la familia decidimos que sólo nosotros estaríamos con ella".