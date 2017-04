Estos son los motivos por los que Abigail Breslin no denunció su violación

La actriz Abigail Breslin, protagonista de 'Pequeña Miss Sunshine' y del remake de 'Dirty Dancing', publicó en Instagram una imagen en la que se aludía al consentimiento en las relaciones sexuales, con el texto: "Yo conocía a mi agresor".

Las tres razones por las que no denunció su violación fueron:

Primero, estaba completamente en shock y en negación. No quería verme como víctima, así que lo suprimí e hice como si nunca hubiera ocurrido. En segundo lugar, tenía una relación con mi violador y tenía miedo de no ser creída. También temía que mi caso no llevara a ninguna parte y que él lo descubriera y pudiera herirme aún más. El tercer motivo es que sabía cómo dañaría a su familia y amigos enterarse.



Breslin añade:

Fui diagnosticada con síndrome de estrés postraumático hace un año y medio. He progresado mucho desde entonces, pero no voy a hacer como si no tuviera que lidiar con ello. Aún tengo flashbacks, aún tengo pesadillas y aún salto cuando alguien me toca por sorpresa, aunque sea mi mejor amigo dándome una palmadita en el hombro".

La actriz lanza esta reflexión, para concluir:

Decir que las violaciones denunciadas son las únicas que cuentan contribuye a mantener la idea de que las supervivientes de violaciones que no lo denuncian no importan. Es injusto, falso y no ayuda en nada. Es como decir que si te ponen un ojo morado por un puñetazo y no lo denuncias a la policía en realidad no tienes el moratón. Las violaciones no denunciadas cuentan. Las violaciones denunciadas cuentan. Fin de la historia.