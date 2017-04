'Supervivientes': Evacuan de urgencia a Eliad Cohen por un accidente en la isla de Telecinco

El concursante de 'Supervivientes 2017' Eliad Cohen ha sido evacuado de urgencia de la isla de Honduras debido a un accidente en el que se ha producido un esguince de tobillo.

Así lo confirmó la presentadora Lara Álvarez en una conexión en directo en 'Sábado Deluxe', asegurando que Cohen está recibiendo asistencia médica que compromete su permanencia en el programa.

"Todavía no se sabe si podrá o no podrá volver a incorporarse al reality show", confirmó, apuntando que el esguince no le permite caminar correctamente debido al dolor sufrido.

Se desconocen por ahora mayores detalles acerca de la dolencia de Eliad, el actor, modelo y emprendedor israelí convertido desde hace años en toda una referencia gay a nivel internacional.