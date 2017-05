El cotilla Mariñas la 'lía': "Gloria no era la hija que merecía Rocío Jurado"

Rosa Benito y Antonio David, 'enemigos íntimos' en otra época, se aliaron este domingo contra Jesús Mariñas para salir en defensa de Gloria Camilia y José Fernando, hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano.

"Gloria Camila no es la hija que merecía Rocío Jurado, como José Fernando tampoco lo es", opinó el periodista después de ver un vídeo en el que la hija de la cantante criticaba, no solo a Rocío Carrasco, su hermana, sino también a María Teresa Campos y el propio Mariñas.

"Hay muchísima gente que piensa que soy un sinvergüenza, no es ella sola", dijo el periodista, que hizo referencia a la "generosidad" de la artista que no habría encontrado respuesta en la actitud de sus hijos.

Rosa Benito no tardó en contestar y salió en defensa de la joven.

"No es justo lo que estás diciendo. Hace un momento has hablado maravillas de ella y ahora, porque has visto este vídeo, es todo lo contrario. A ella le duele el doble todo lo que le hagan a su padre y a su hermano".