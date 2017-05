María Teresa Campos "no reconoce" a 'su' Bigote en 'Supervivientes'

Ha bastado apenas una semana para que la actitud de Edmundo Arrocet en Supervivientes desespere a María Teresa Campos.

"Lo está pasando mal, no le gusta lo que está viendo", reconoció su hija Carmen Borrego.

"No le gusta nada el Edmundo que está viendo porque no le conoce".

Eso admitió Borregoen Conexión Honduras, el debate del reality donde colabora cada domingo.

Borrego ha recordado que Bigote fue a Supervivientes sin permiso de María Teresa Campos.

"Ahora no esperéis que le defienda".

Sobre la actitud tan pasota que demostró el jueves pasado durante la gala del programa, Borrego opinó:

"Creo que él piensa que todo lo que diga y lo que haga lo van a usar en su contra y eso le ha bloqueado".

El SMS de Mª Teresa Campos

Muy mencionada durante el debate de este 30 de abril de 2017, María Teresa Campos envió un SMS ha Jesús Mariñas, presente en el programa, que dejó desconcertado al periodista, muy amigo de la presentadora.

"Vaya hombre, al final quien más te dice que te quiere, te falla. Yo no espero nada, no te preocupes".

"A mí me sorprende, me desconcierta y me choca", confesó Mariñas, que reconocía no saber a qué o a quién se refería.

"A María Teresa Campos se la está tratando como una concursantes más y no lo está concursando", terminó Borrego.