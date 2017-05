'Supervivientes': Los celos de Kiko, los problemas con José Luis y una zombie a prueba

‘Conexión Honduras' ha hecho análisis de los últimos acontecimientos ocurridos en la isla de ‘Supervivientes' (Pillan a Leticia Sabater guardándose comida dentro del bikini ).

Los concursantes están nerviosos este 1 de mayo de 2017 y eso se les nota especialmente a la parejita del reality (Evacuan de urgencia a Eliad Cohen por un accidente en la isla de Telecinco).

La separación de Kiko y Gloria Camila ha alterado los nervios a ambos y ha desatado los celos de Kiko por Alejandro.

"Sigue por ese camino Gloria", le ha advertido Kiko a su novia.



Después de esto, Kiko volvió a estallar en su lado de la playa. Laura Matamoros le ha intentado tranquilizar diciéndole que Alejandro y Gloria solo estaban hablando de la vida, pero Kiko ha seguido en sus trece:

"Así se empieza".

"Yo he estado con muchas más mujeres que ella con hombres", se ha justificado Kiko como dando a entender que ya conocía el comportamiento de los chicos como Alejandro.

"Estoy en mi derecho de defender lo mío", ha sentenciado.

Mientras, Gloria llora por las esquinas lamentándose de la situación por la que está pasando...

"No sé por qué sigo con el castigo... nominada, separada de Kiko... ".

La zombie y Raffaella Carrà

Paola sigue siendo la zombie de la isla y la pobre no está llevando nada bien tanta soledad. Durante el directo le han propuesto un juego por el que si adivinaba unas canciones de Rafaella Carrá pordría comer un plato de pasta, unas alitas de pollo o una tarta. Finalmente, con mucho arte, Paola ha conseguido llevarse dos de tres y lo ha celebrado ¡bailando!





Espaguetis en un minuto y medio

Los concursantes de 'Supervivientes' de 'Tierra de Nadie' y 'El infierno' se han batido en duelo a cambio de una fuente de espaguetis y una cerilla. Finalmente la prueba la ha ganado el equipo de 'Tierra de Nadie' y a pesar de que ha sido un notición, solo han tenido un minuto y medio para comer todo lo que pudiesen y encontrar la cerrilla que estaba entre la pasta.

Juan Miguel cumple su castigo y alimenta a su equipo

Juanmi hizo una pequeña trampa... se escondió un chesquero en alguna parte. Karina, su exmujer está convencida de que sabe cómo lo logro: "Como tenía el primer día el bañador entero, para mí que se lo puso debajo de la barriguilla y ya iba tan contento". Por este comportamiento, la dirección de 'Supervivientes' le impuso una sanción: todo su equipo se alimentaría solo de lo que él cazase. ¡Y así ha sido! Juanmi se lo ha tomado muy en serio y además de cocos y castañas, ha conseguido coger cangrejos. ¡Aunque le pellizquen!



Janet, de José Luis: "Parece que Bigote es su nuevo Dios"

Otro de los castigos que impuso la dirección de 'Supervivientes' fue para Edmundo por no esforzarse ni integrarse lo que debería con el resto de concursantes. Edmundo también tendría que encargarse de la alimentación de su equipo, sin embargo parece que no hace todo lo que debería y que incluso ha puesto a José Luis de su parte creando una división en el equipo de 'El Cielo' entre las chicas y los chicos.

Carmen Borrego: "Mª Teresa no reconoce a Edmundo"

La hija de María Teresa Campos ha dejado muy claro que ha venido en calidad de colaboradora, no de defensora de Edmundo, pero que a pesar de ello, al ser la pareja de su madre, le apoya.

"Creo que él piensa que todo lo que diga y lo que haga lo van a usar en su contra y eso le ha bloqueado".

Por su parte, Luis Mariñas ha recibido un mensaje de María Teresa en directo:

"Vaya hombre, al final quien más te dice que te quiere, te falla. Yo no espero nada, no te preocupes".

Luis Mariñas levanta polémica tras hablar de la familia de Rocío Jurado

"No soy el único que cree, piensa y lamenta que Gloria Camila no sea la hija que merecía Rocío Jurado", con estas palabras tan duras, el periodista Luis Mariñas ha arremetido contra la hija de Ortega Cano tras ver un vídeo en el que ella le calificaba como 'sinvergüenza'. Pero esta no ha sido la única de sus perlitas.

"A Rocío Jurado estos niños le hicieron al vida a cuadros hasta el punto en el que José Fernando estuvo en cinco cuarteles reformatorios".

Por este motivo, tanto Antonio David como Rosa Benito se han levantado en defensa de Josefer con el pretexto de que es una persona que no está concursando y que por tanto, no hay motivo por el que hablar de él.

"Oye Rosa, el primero que se ha levantado he sido yo, así que no te copies", le ha dicho Antonio David a Rosa Benito.