José Fernando Ortega Cano, detenido por cuarta vez

El joven no le da un respiro a su delicado padre, que ya no gana para disgustos. Este domingo 30 de abril de 2017, la Policía Nacional volvió a detener a José Fernando al saltarse nuevamente la orden de alejamiento que un juez impuso para que no se acercara a su pareja.

La novia del joven, Michu, se encuentra ingresada en el hospital de Jerez desde hace meses. Está en avanzado estado de gestación y padece una dolencia cardíaca que debe ser vigilada de cerca, por lo que José Fernando (24) acudió el pasado domingo a visitarla, quebrantando así la orden de alejamiento que pesa sobre él, como ya hiciera en otras ocasiones.

Dicha orden no fue reclamada por la joven, pero un juez la impuso como medida preventiva después de que la pareja protagonizara un violento altercado.

Este lunes, el hijo de José Ortega Cano fue puesto a disposición de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital hispalense.

Tras ser puesto a disposición judicial, el fiscal pidió que la orden de alejamiento impuesta a José Fernando se ampliara de 200 a 400 metros, pero el juez se negó a ello.

Ésta ya es la cuarta vez que el joven quebranta la ley. Por las dos primeras ha sido condenado a 12 meses de prisión y está a la espera de un nuevo juicio por agredir a un policía.

Su abogado ha solicitado una evaluación psiquiátrica para demostrar que José Fernando padece una enfermedad mental y que no puede controlar sus impulsos.