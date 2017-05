Carmen Borrego: "Bigote esta bien en 'Supervivientes' donde la más sucia es Leticia Sabater"

Carmen Borrego sacó las uñas este martes en Supervivientes: Tierra de nadie por Bigote Arrocet, el novio de su madre María Teresa Campos, después de una conversación entre Gloria Camila, Leticia Sabater y Janet Capdevila en la que decía que era "poco aseado".

"Me parece injusto. Me gustaría saber qué hacen ellas. Y para sucia yo tendría una ganadora: Leticia. A mi me parece más sucia", dijo tajante la hija de la Campos en Supervivientes.

Jorge Javier Vázquez quiso saber más: "¿Espiritualmente o físicamente?" .

"De las dos maneras. Creo que desde que ha llegado, aparte de criticar a Edmundo, me gustaría que me dijeran qué ha hecho porque yo a ellas las veo dentro del agua muy relajadas. No las he visto trabajar a ninguna de las tres".

Suso, exconcursante de 2016, defendió a Carmen y a Edmundo:

"Las tres son unas cobardes. Están todo el rato en el agua tomando el sol".

Chelo García Cortés también entró al juego:

"Leticia tiene un juego bastante sucio. Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Carmen. Allí lavarse se lavan todos poquito porque no pueden".

Declaración que no compartió Rosa Benito: