Ivonne Reyes: "Pepe Navarro me propuso hacer sexo la última vez que nos vimos"

La venezolana responde a las últimas declaraciones del padre de su hijo, que relató su versión de la historia en el programa de Bertín Osborne el pasado 26 de abril de 2017.

Ahora, Reyes asegura que fue el propio Pepe el que, en la última reunión que mantuvieron cara a cara, le propuso mantener relaciones sexuales de nuevo.

"El único que ha tomado muestras a nuestro hijo, que es menor de edad, sin mi permiso, es él. Es más, voy a decirte algo que no he contado. Durante estas comidas, él me propuso volver a tener relaciones, algo que yo no acepté".

Eso suelta Ivonne Reyes (49) en el último número d ela revista Diez Minutos

La actriz habla del último encuentro que mantuvo con el padre de su hijo. Una reunión que se produjo a principios de 2016 con el objetivo de llegar a un acuerdo para volver a hacer las pruebas de paternidad. Algo a lo que, según Ivonne, ella hubiera estado por la labor si Pepe Navarro (65) no la hubiera terminado engañando.

Según su versión, el periodista intentó hacer creer a la venezolana que todo sería llevado de forma íntima y privada, pero en realidad, él ya había vendido la historia a la prensa:

"En una cena de 2015, Pepe me dice que sabe que el menor es su hijo, pero que necesita que sea oficial por sus otros hijos. Me dijo que había que hacer las pruebas rápido y para que no se filtrara a la prensa, debíamos adelantarnos y hacer un reportaje los tres, y repartirnos el dinero. A los pocos días, salió aquella noticia que él me había negado y fue allí cuando decidí quitarme del medio".

Ahora y después de mucho luchar porque se sepa "la verdad", Reyes se niega a hacerse esas pruebas que pide el presentador de nuevo porque no quiere actuar "a las órdenes del señor Navarro".

"Yo dejé depositadas mis muestras de ADN y las de mi hijo durante un año y medio. Y él nunca se presentó".

Aun así, tiene claro que cuando su hijo cumpla 18 años, si éste decide someterse de nuevo a este proceso lo apoyará sin miramientos, porque no tiene miedo a lo que pueda pasar. Asegura, además, que tiene que sentarse todos los días con él para hablar de lo que se publica en la prensa porque es su deber "protegerlo".

De su paternidad nunca ha dudado porque tiene claras las fechas en las que mantuvo relaciones sexuales con Pepe, al que conoció en los años 90 en El juego de la Oca. Además, cuenta que nunca pusieron precauciones, por lo que vio totalmente normal quedarse embarazada hasta en tres ocasiones, dos de ellas interrumpidas.