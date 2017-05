Kiko Hernández ataca como una fiera a Rosa Benito: "Eres una desagradecida"

Kiko Hernández ha aprovechado que venía este miércoles con las pilas cargadas al plató de Sálvame para estallar contra Rosa Benito después de que esta reapareciera ante las cámaras de Telecinco como colaboradora del debate de Supervivientes.

El colaborador del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha mostrado su malestar después de que la ex de Amador Mohedano fuera una de las pocas que no le felicitó tras el nacimiento de sus hijas.

"Yo he estado trabajando contigo ocho años y me merecía un mensaje tuyo. En tus desgracias y tus alegrías has tenido mensajes míos. Lo cortés no quita lo valiente. Tenías que haberme mandado un mensaje".