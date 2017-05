Mila Ximénez pasará por el quirófano para hacerse un lifting facial

La periodista quiere verse más guapa y a punto de cumplir los 65 años ha decidido regalarse un lifting facial endoscópico para lucir más joven. Lo hará en Madrid y le costará entre 2500 y 4000 euros, dependiendo de las zonas a tratar.

Según publica Informalia, Mila Ximénez quiere quitarse años de encima y no hay mejor manera para hacerlo que someterse a una intervención de cirugía plástica. La ex mujer de Manolo Santana, que está a punto de cumplir los 65 años, se ha puesto en manos de un prestigioso médico en Madrid para realizarse un lifting facial endoscópico, una nueva técnica de última generación que borrará las arrugas de su rostro sin dejar cicatrices y que tiene un precio aproximado de entre 2500 y 4000 euros, depende de las zonas a tratar. Según la revista Lecturas, la operación está programada para los próximos días.

Es la primera vez que Mila pasa por un quirófano por cuestiones estéticas, aunque es una mujer guapa y coqueta a la que le gusta cuidarse. En 2010, se sometió a un tratamiento estético sin cirugía que consistía en inyecciones de vitaminas, nutrientes y antioxidantes para rejuvenecer el rostro y difuminar las arrugas.

La periodista se planteó esta intervención a su regreso de Honduras, donde pasó tres meses tratando de sobrevivir en una isla 'desierta'. Perdió 16 kilos y su piel perdió tersura: "Cuando firmé mi contrato, me dijeron que volvería mucho más delgada y que me tendría que hacer un lifting porque se me iba a caer todo", afirmó a su regreso a España.