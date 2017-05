'Supervivientes': El mal rollo de Sandra Barneda con Antonio David

Antonio David Flores se convirtió hace unas semanas en una de las sorpresas del nuevo debate de Supervivientes rebautizado como Conexión Honduras.

En el espacio conducido por Sandra Barneda, el ex de Rocío Carrasco se ha encontrado a viejos enemigos entre los que se encuentra la propia presentadora o Rosa Benito, entre otros.

Sandra Barneda no duda, según desvela la revista Lecturas, en manifestar el desagrado que le causa compartir programa con el ex de su amiga Rocío Carrasco, a la que conoció en el programa Hable con ellas que ambas presentaban en Telecinco.

"Sandra es muy fría, pero con él llega a ser gélida. No le da la palabra si lo puede evitar, ni le mira, solo se dirige a él si la dirección del programa se lo exige, y sus comentarios llegan a ser desagradables. El otro día le dijo: ¿No sabes lo que es un pinganillo?", aseguran a la citada publicación, que tilda de "arrinconado" al ex guardia civil.

Durante el primer debate del reality se pudo ver en directo como Antonio David había realizado varias intentonas para hablar y cuando al fin lo consiguió, Barneda le cortó para dar paso a publicidad.

"En publicidad, Antonio David se refugia en algún ex concursante, mientras Carmen Borrego y Rosa Benito ni le miran, y hacen lo posible para que se sienta desplazado", comenta la citada fuente, testigo de lo ocurrido, que además asegura que cuando la ex de Amador Mohedano negó el saludo al ex de su sobrina: