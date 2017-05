Antonio Orozco: "Me arruiné y lo perdí todo por mi mejor amigo"

Antonio Orozco abrió este 3 de mayo de 2017 las puertas de su casa a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya que emite Telecinco.

El cantante develó algunos aspectos de su vida privada desconocidos para el público. Alguno, incluso, no lo sabía ni su propia familia.

Orozco explicó que se ha arruinado dos veces en su vida.

"Cuando decidí dedicarme a la música, a los 25 años, lo perdí todo y me volví a recuperar".

"En 2007, con la crisis, lo volví a perder todo de la mano de mi mejor amigo".

"Y esto no lo sabe ni mi familia, no lo he contado nunca".