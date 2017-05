Cristina Pedroche da la cara por su marido

La mujer de Dabiz Muñoz ha dado la cara por él. No es para menos. El chef de Diverxo, como a muchos otros, están estos días en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones de Jordi Cruz sobre las condiciones de los becarios, o 'stagiers', en las cocinas.

Cinco días después, la polémica continúa y Cristina Pedroche ha entrado en de cabeza para defender a su marido, el chef Dabiz Muñoz. Él ha sido uno de los más criticados estos días precisamente por Tony, un joven cocinero que ha estudiado en las cocinas de El Bulli y Diverxo: "Muchos no aguantan más de una semana, como mucho un mes. Yo he visto a más de uno salir a tomar un café y no volver nunca más. Tienes que ser muy fuerte para aguantar porque en muchos casos, además de la exigencia y las horas, te tratan como a una rata", aseguraba este miércoles.

Según publica Informalia, Pedroche ha dado la cara por su marido y ha desmentido estas informaciones: "El problema está en los stagiers, que son profesionales que quieren aprender de los mejores, esta gente podría tener un sueldo elevado en cualquier restaurante, pero quieren aprender de los mejores, del taller de Can Roca, Diverxo, Martin Berasategui, Jordi Cruz...". Y continúa: "En Diverxo no contamos con stagiers, alguna vez los hemos tenido por alguna cuestión personal, pero no tenemos. El stagier por supuesto está dado de alta, tiene un sueldo, más o menos, en función de las horas que pueda hacer. Lo que pasa es que los stagiers tienen una jornada de cinco horas y claro, en cinco horas no ves todo un servicio, entonces se quieren quedar más horas, ese es el problema", asegura.