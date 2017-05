'Supervivientes': Bigote Arrocet y otros concursantes que resultaron un pufo

Se anunció como el gran fichaje de «Supervivientes» en la presente edición y, de momento, no ha cumplido las expectativas ('Supervivientes' manda a Alba Carrillo a un hotel para que no pegue la espantada).

Hablamos de Bigote Arrocet, quien pasa las jornadas ajeno a lo que ocurre a su al rededor, evita cualquier tipo de intercambio de opiniones con sus compañeros e incluso se evade a la hora de pescar o hacerse con comida (Sexo en 'Supervivientes': así fue el 'chubasconing' de Gloria Camila y Kiko).

Pareciera que Edmundo tiene un pacto de silencio en este programa de supervivencia, que él mismo clasifica como "sencillo", y, a menos que sea nominado, podría plantarse en la final sin haber hecho absolutamente nada por vivir la aventura (Chelo García Cortés sustituirá a Alba Carrillo si abandona 'Supervivientes').

DULCE

La niñera de Isa Pantoja desembarcó en Honduras como uno de los prometedores fichajes de «Supervivientes 2016». Sin embargo, la concursante pasó por el reality de aventuras sin hacer mucho ruido, manteniéndose al margen de todo. Toda una decepción para los que esperaban que la niñera hablara algo más sobre su paso por Cantora.

ANABEL PANTOJA

La historia de los Pantoja no está ligada al éxito, a excepción de Isa que consiguió permanecer en Honduras hasta el final del concurso. Tras el abandono de Kiko con problemas de salud, Anabel Pantoja pidió su expulsión a la audiencia porque "No puedo quedarme aquí. Yo lo único que quiero es volver a casa y no puedo quedarme porque no tengo fuerzas".

Anabel Pantoja prometía ser uno de los grandes personajes de «Supervivientes 2014», pero acabó convirtiéndose en una decepción. La sobrina de la tonadillera no pudo con la isla y acabó siendo expulsada tras 14 días de convivencia.

ANTONIO TEJADO

Dos oportunidades y dos abandonos. El ex de Chayo Mohedano no fue capaz de sobreponerse a sus lesiones y acabó abandonando Honduras para volver a Madrid en tiempo casi récord. Pocos concursantes cuentan con una oportunidad doble para vivir la experiencia y Tejado no supo aprovecharlo. ¡Toda una decepción!

MARI CARMEN

Sin duda, Mari Carmen fue una de las revelaciones de «¿Quién quiere casarse con mi hijo?», el dating show de Cuatro. Su peculiar lenguaje y sus discursos convirtieron a esta madre en una de las protagonistas del espacio que conduce Luján Argüelles y su desembarco en Honduras prometía poner una nota de humor al espacio de supervivencia. Sin embargo, Mari Carmen no ganó protagonismo en el reality de Telecinco. Evitó meterse en discusiones y se ahorró sus discursos de madre. No fue hasta su vuelta en Madrid cuando empezó a hacer uso de todo lo que la había convertido en una estrella en el otro programa de Mediaset. ¡Una pena!