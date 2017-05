'Supervivientes': Sandra Barneda se lleva un buen zasca al preguntar a Antonio David por la hija de Rociíto

Sandra Barneda se puso este domingo 7 de mayo de 2017 al frente de la tercera entrega de Supervivientes.

Conexión Honduras, el debate del reality de Telecinco. Tras la última y polémica gala del concurso, muchos temas fueron expuestos sobre la mesa del espacio dominical. Entre ellos, los nuevos avances en la participación de Gloria Camila y su novio Kiko.

Al final de la noche, justo cuando tocaba hablar de la hija de Ortega Cano, se produjo un momento de gran tensión que hizo acrecentar los rumores del 'mal rollo' que Sandra Barneda y Antonio David mantienen en el plató de Telecinco.

El colaborador comenzó con un gran reproche a la presentadora:

"Antes no me has dado la palabra... porque no ha podido ser...".

"No te la he dado porque, como tú bien sabes, la dirección del programa me ha dicho que no", le explicó muy seria la catalana.

"No digo que seas tú, digo que por circunstancias no ha podido ser", replicó él irónicamente comprensivo.

Acto seguido, Sandra Barneda lanzó una incómoda pregunta a Antonio David sobre la opinión de su hija con Rocío Carrasco, amiga de la periodista.

"Por cierto, ahora me voy a poner un poco más seria. ¿Tú hija como está viendo el concurso que está haciendo Gloria Camila?".

"¿Y por qué te vas a poner más seria?", cuestionó el tertuliano.

"Porque antes estaba de cachondeo y ahora no", le dijo ella.

La pregunta de Barneda encontró una escueta respuesta de su compañero:

"Bien, a Rocío le está encantando cómo lo están haciendo y está contenta con la participación de los dos", dijo él con apuro.

"¿Terminamos aquí?", planteó ella ante la cara de circunstancias de Rosa Benito.

"Sí, por favor", le pidió Antonio David antes de que la catalana hiciera un último intento, sin éxito, de 'tirarle de la lengua'.

"Ella está muy a favor de Gloria y de Kiko", concluyó.