Belén Esteban: "Toño Sanchís me llamas vaga porque quieres confundir"

Belén Esteban ha respondido este 9 de mayo de 2017 a Toño Sanchís desde el plató de Sálvame, donde se ha hecho eco de unas palabras de su exrepresentante en las que afirmaba que era "poco propensa al trabajo".

La tertuliana se ha defendido de las críticas y ha contraatacado con una advertencia.

"Él quiere confundir a todo el mundo. Yo no pido dinero a nadie para irme de vacaciones. Me he ido siempre en Semana Santa y en agosto. No es normal que diga que yo soy vaga".