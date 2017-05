Chabelita es agredida brutalmente e insultada en una discoteca

La hija de Isabel Pantoja se ha visto envuelta en un altercado violento en el que tuvo que intervenir la policía cuando disfrutaba de una fiesta de cumpleaños este fin de semana en Madrid.

Chabelita acudió este sábado a una conocida discoteca para celebrar el cumpleaños de Gaby Rope, exconcursante del reality Pasaporte a la isla.

Según el programa Sálvame, la hija de Isabel Pantoja se estaba divirtiendo con el resto del grupo, mientras bailaba y reía, cuando una joven desconocida se acercó a ella, la insultó y le tiró del pelo casi arrastrándola por el suelo.

Los testigos intentaron defender a Chabelita, pero la agresora continuó atacando a la hermana de Kiko Rivera, por lo que decidieron llamar a la policía, que se presentó rápidamente en la discoteca para detener a la agresora. Al parecer, en enfrentamiento tenía que ver con un ataque de celos.

Por el momento, Chabelita no ha presentado ninguna denuncia por agresión y es posible que no lo haga para no dar más voz a un hecho que ella quiere olvidar cuanto antes.