La maciza Cristina Pedroche se lanza a la yugular de sus detractores: "Basta ya de tonterías"

La polémica con las azafatas del circuito de Moto GP de Jerez ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la cosificación de la mujer ante los medios y Cristina Pedroche ha vuelto a ser puesta en tela de juicio por el vestuario con el que ha sorprendido en las Campanadas de Nochevieja de los últimos tres años.

Esto ha provocado que la más maciza de Zapeando estalle y vuelva a dar explicaciones sobre su libertad a la hora de elegir sus estilismos.

"No entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yo sólo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios", asegura en su blog en ¡Hola! una "alucinada" Pedroche, que se siente "atacada" de nuevo.

"Madre mía. Ya expliqué mil veces que nadie me ha obligado a ponerme un vestido u otro, así que de verdad que no entiendo esta polémica de nuevo. He dado las campanadas durante tres años y jamás nadie me ha pedido explicaciones de cómo iba a ser el vestido".

La vallecana Pedroche ha desvelado una anécdota con uno de sus jefes en Atresmedia para defender que nadie le obliga a enseñar cuerpo en la cita navideña.

"La primera vez mandé un mensaje a mi jefe y le dije: 'Creo que he elegido un vestido que no es 'lo de siempre', pero es lo que me quiero poner. A lo que él me contestó: Cristina ponte lo que te dé la gana, no me tienes que dar explicaciones. Entonces, si no tengo que dar explicaciones a mi jefe, ¿por qué tengo que dársela a esta gente que me insulta y me veja de tal manera que me quieren hacer sentir pequeña? En serio, ¿soy sólo un cuerpo?".

"Si sólo me han contratado por 'estar buena', ¿por qué no me echaron cuando me llamaban 'la ballena de Vallecas'? Si sólo me contratan por mi cuerpo, ¿por qué en mi puesto no está cualquier otra chica de la calle que obviamente son mucho más guapas que yo o tienen mejor cuerpo?".

La presentadora añade que cualquier chica de 28 años" podría ponerse los vestidos que ella se ha puesto.

"Por favor... basta ya de tonterías. Elijo mi ropa de igual manera que elijo cómo vivir mi vida".

"Y os voy a decir una última cosa, de corazón, que supongo que es lo que molesta a mis detractores... me resbala. Lo siento, de verdad, soy muy feliz y hago lo que me da la gana y visto como me apetece. Y también de nuevo, lo siento pero este año me volveré a poner lo que quiera".

Concluye advirtiendo Pedroche que agradece finalmente el apoyo a sus seguidores.