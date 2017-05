El detallazo de Paula Echevarria que ha cabreado a los Bustamante

La relación de David Bustamante y Paula Echevarria es todo un misterio. Nadie sabe en qué punto se encuentran ahora después de informaciones que parecían separarles de forma inminente. Se habla acerca del enfrentamiento entre las familias. Incluso de la "no" comunión de Daniela, la hija que tienen en común que, según hemos podido conocer, se celebrará finalmente en San Vicente de la Barquera el próximo mes de junio.

Sin embargo, Paula sigue comunicándose con David a través de las redes sociales. No tiene inconveniente en mostrar afecto y apego al cantante en las publicaciones que él realiza con su hija. La última tuvo lugar el pasado lunes cuando Bustamante compartió una imagen de su hija con una leyenda que rezaba así: "Por fin volver a estar con ella". Paula no tardaba demasiado tiempo en darle "like" a la fotografía y en poner un comentario cargado de emoticonos con corazones en los ojos.

¿Se trata de una aproximación o de toda una provocación? El entorno familiar de Bustamante lo tiene claro. Señalan a la actriz como la causante de esta situación extraña en la que un día se quieren y, pocas horas después, parecen separados de forma irreversible.

Resulta sorprendente la actitud de Paula que si bien pide respeto para solventar la crisis con su marido en la más estricta intimidad, eche leña al fuego y suscite comentarios con sus extraños mensajes. ¿Cuál es su verdadera pretensión?