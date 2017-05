Malena Costa se hace un desnudo integral al estilo Demi Moore

La modelo ha publicado una sensual imagen en las redes, tomada en el pasado, cuando cumplía el octavo mes de embarazo de su primera hija Manuela. Junto a la instantánea de su desnudo integral, la novia del futbolista Mario Suárez (30) ha revelado cómo se enteró de su segundo embarazo en su blog personal en Glamour.

"Estábamos en Mallorca y en una cena con amigas hablando de embarazos. Me di cuenta de que llevaba unos días de retraso y una amiga me dijo que me descargase una aplicación para controlármelo, porque yo no lo suelo mirar demasiado. En cuanto puse las fechas en la aplicación me ponía que llevaba una semana de retraso, yo pensé que igual me había equivocado poniendo fechas, pero ya se me quedó la mosca detrás de la oreja así que al día siguiente fuimos a comprar un test de embarazo y 'voilá'. Enseguida salió que estaba embarazada de más de tres semanas", ha comenzado su escrito Malena Costa (27) que recibirá a su segundo hijo, Mario, en unos meses.

Según publica Informalia, la modelo continuaba con su relato: "Cuando vimos que de nuevo estábamos embarazados nos quedamos los dos con la boca abierta, días atrás habíamos avisado de la fecha de nuestra boda a algunos invitados ya? Fueron unos segundos, minutos, de pensar millones de cosas, de si esta vez ya nos casábamos pero con bombo o si lo aplazábamos", ha revelado Malena en referencia a la boda que tenían pensada celebrar este verano.

Finalmente, la pareja decidió aplazar de nuevo el "sí quiero": "Decidimos aplazarlo de nuevo, ahora no sabemos ni cuándo ni dónde y no es una prioridad para nosotros la boda porque tenemos muchas cosas en las que centrarnos y pensar que dos peques que se llevan tan poco entre ellos van a dar mucho trabajo y queremos disfrutarlos al cien por cien. La verdad que para una pareja no hay mayor proyecto o enlace de futuro que formar una familia y como siempre habréis escuchado, es totalmente verdad que las prioridades cambian por completo", ha explicado Costa.

Pues si.... parece que la familia crece... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Doble felicidad 😍 A post shared by malenacosta7 (@malenacosta7) on Mar 26, 2017 at 5:36am PDT

No obstante, ella desea contraer matrimonio con su chico cuando llegue su segundo retoño: "Sigue siendo una ilusión el casarme con Mario, pero por ahora no vamos a poner más fechas, que si no, me veo con 8 hijos uno detrás de otro, porque cada vez que ponemos día? Pero me encanta que hayan sucedido así las cosas, las dos mayores sorpresas de mi vida, el día que me enteré que estaba embarazada de Matilda y el día que me enteré que lo estaba de Mario", ha señalado.

Sea como fuere, lo cierto es que Malena está encantada con su nueva vida de madre y desea que llegue ya su segundo retoño: "Mi vida ahora es por y para mi pequeña y Mario que está en camino. En mi vida han cambiado cosas y seguramente seguirán cambiando pero siempre para mejor, ahora tengo un proyecto muy claro y un objetivo, que es el intentar dar la mejor educación y mayor felicidad a mis peques y eso me hace levantarme cada día con mucha fuerza. También es verdad que desde que tengo a Matilda, me despierte más cansada o menos, ella me sonríe y se me quita todo. Es increíble el amor que puede llegar a sentir una madre. Ahora me doy más cuenta y aún valoro más lo que han hecho mis padres para que yo esté aquí y me doy cuenta de que no es tan fácil como puede parecer el sacar a un hijo adelante y darle una buena educación".

Por supuesto, Malena no es la primera famosa que se muestra embarazada y exhibe su bella figura en los momentos anteriores a su maternidad, en este caso, su segunda vez: desde Demi Moore allá por 1991 en la famosa portada de Vogue, hasta la exótica imagen escogida por Beyoncé, muchas han sido las celebrities que han gozado presumiendo de tripita.