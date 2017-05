Olga Hueso, la María Teresa Campos de 'Homozapping': "Me ha tocado la lotería"

Homozapping está a punto de volver a Neox.

Con esta apuesta de producción propia, la cadena de Atresmedia recupera el mítico formato de sketches que parodian programas de la televisión después del gran éxito que tuvo el Especial Feliz Año Neox el pasado 30 de diciembre.

Nuevas caras y programas se unirán en Neox a algunos ya clásicos para una temporada completamente inédita con el sello inconfundible de Homozapping.

Para estas próximas entregas, el espacio producido por El Terrat contará con la participación, entre otros, de intérpretes como Silvia Abril, Raúl Pérez, Olga Hueso, David Fernández, Mónica Pérez, Jordi Ríos, Fermí Fernández, Javier Quero y Marta Corral.

¿Qué sensaciones tiene al formar parte del equipo de Homozapping?

Encantada, estoy flotando. Para mí es un sueño, porque yo era fan de Homo Zapping. Ahora estar dentro, estoy que no me lo puedo creer. Estoy feliz, trabajamos mucho en las grabaciones. Yo lo compagino con teatro musical, pero, de verdad, no me quejo de nada.

¿Qué vamos a encontrar en esta nueva temporada?

Tendremos la esencia del Homozapping de siempre, con sketches, parodias muy buenas de los personajes del momento de la tele y luego habrá descubrimiento de nuevas caras. Afortunadamente Homozapping ha apostado por nuevos fichajes, que son intérpretes que llevan trabajando mucho tiempo, como puede ser el teatro. Es una maravilla, porque trae aire fresco, nuevas maneras de hacer. Se ha trabajado en los guiones, en las parodias. La gente va a reconocer el estilo Homozapping.

¿En qué personajes le vamos a ver?

Yo nunca había hecho imitaciones e intento pasar de un personaje a otro. Hasta se me cambia el gesto, la cara, intento jugar con la voz.

Uno de mis personajes será María Teresa Campos. Me puedo identificar más, al ser de Andújar (Jaén), donde hay mujeres parecidas, con esa filosofía o manera de hacer, de moverse. No me cuesta ningún trabajo, es divertida, pongo el chip.

También interpreto a Mercedes Milá, centrada más en una mujer con carácter, pero también dando ese toque divertido.

Por otro lado, está Glòria Serra. Para mí, un clásico y donde la tendremos en Homozapping en gags donde jugamos más con un humor absurdo, un tipo de humor que a mí me encanta.

Finalmente, también hago personajes anónimos para varios sketches, y aquí además tengo la posibilidad de tener libertad para hacerlo. Me dan mucha libertad, me compran casi todo. Estoy feliz, me ha tocado la lotería.

Aquí entra en juego Silvia Abril...

Por supuesto, tengo una compañera maravillosa, Silvia Abril. Mira que hemos grabado juntas y ha sido fácil trabajar con ella. Me lo paso genial.

¿A qué cree que se debe el cariño del que goza Homozapping?

Hicieron una fórmula que aunque eran parodias, no eran la imitación clásica perfecta, sino que era una revisión según el actor que lo hiciera. Actores con talento que daban su toque personal, buenos guiones, con unos tiempos breves del gag, estéticamente distinto a lo que había entonces... El equipo de ?Homozapping? ha tenido y tiene mucho talento.

¿Cómo es el trabajo en equipo?

Aunque suene tópico, los equipos técnicos y artísticos, dirección, etc son fantásticos, llevan mucho tiempo trabajando y eso se nota, sumado a gente más joven que se ha integrado. Es una pequeña familia.

En cuanto a los compañeros, es una gozada trabajar con Jordi Ríos, Mónica Pérez, Silvia Abril, Raúl... Por ejemplo, con Silvia si el sketch dura 2 minutos, nos tiramos 4 improvisando, nos dejan.

Estamos relajados, aprovechamos las tomas falsas, nos dan libertad, y salen cosas divertidas. Nos hemos reído tanto. A veces Silvia y yo hemos tenido que cortar del ataque de risa que nos ha dado.

¿Qué imitaciones de compañeros nos va a sorprender?

Tenemos la referencia de Silvia, también está Raúl Pérez, que es impresionante con una gran capacidad de mimetismo. Por poner solo un ejemplo cuando hace de Alberto Chicote, es perfecto. Es que no tiene una imitación floja.

Y aunque yo coincida menos en grabaciones, están David Fernández, Mónica Pérez, etc. Me cuesta elegir, porque todos tienen algo. Ya te digo que el equipo tiene un ojo muy bueno.

Despidió el 2016 con Feliz Año Neox, ¿qué experiencia se llevó del directo?

Yo nunca había hecho un directo televisivo. Fue una experiencia alucinante. Los nervios que podía tener los escondía por los años de teatro. Al ser todo en directo, estás abierto a cambios. Nos adaptamos y al final todo salió genial, todo el mundo remando a favor, con energía. Fue un subidón y la experiencia tan brutal que nos llevamos.

¿Qué le hace reír en la vida?

Me río de las situaciones cotidianas, de mí misma. Lo practico habitualmente, nos pasa a todos los días y lo mejor es aprenderse a reír. No me gusta reírme de las desgracias, de las caídas, eso no me hace gracia. Pero sí de las situaciones en las que uno está incómodo, es una demostración del ser humano, de que no somos tan perfectos, de que metemos mucho la pata.

¿Por qué recomendaría Homozapping?

Porque pueden pasar un rato soberanamente divertido, relajado... Ver un programa donde reconocerán caras conocidas, pero desde otro punto de vista. Van a descubrir gente nueva, con talento. Invito a los espectadores a sentarse delante del televisor con unas palomitas, que lo van a disfrutar, a pasárselo pipa.