Paula Echevarría se lía a palos con periodistas y medios de comunicación

Estaba claro que el titular de la revista Hola en el que se confirmaba la "nueva vida" de Paula Echevarría iba a tener trascendencia.

Sobre todo porque en él reportaje aparece la actriz en una sesión fotográfica para promocionar su nueva fragancia y suponía la confirmación de que su relación con David Bustamante había llegado al final. Sin medias tintas.

Pero lo que nadie esperaba es que Paula iniciara una batalla para contrarrestar a la publicación que, durante las últimas semanas, la ha estado apoyando durante su crisis matrimonial.

Es la publicación en papel que más se ha posicionado, llegando a publicar que había sido ella la que había escrito el punto y final a su relación.

Pero Paula está que trina. Se deduce del texto que ha compartido en las redes sociales denunciando la manipulación de la que, según ella, está siendo víctima.

En el titular principal que acompaña a la imagen puede leerse: "Paula, primer posado de su nueva vida".

Y, sobre éste, el siguiente texto: "Fotografías exclusivas en un espectacular reportaje de la mano de 'Sensuelle'".

A través de su cuenta en la red social Instagram, Echevarría ha negado que se trate de su primer posado y que sean imágenes exclusivas, al tiempo que arremete contra la revista.

Para demostrarlo, la actriz publica una de las fotos promocionales de su perfume Sensuelle, junto a un extenso texto en el que explica que las imágenes fueron tomadas el año pasado y enviadas "a todos los medios":

"Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como @holacom manipule la información a su antojo con el fin de que? [sic] Vender más revistas? Reírse de la gente que las compra? Rellenar páginas sin importarle a quien se lleva por delante? [sic] Este "primer posado" y estas "fotos en exclusiva" no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume, #Sensuelle, unas fotos que tras el lanzamiento de dicho perfume se envían a todos los medios de comunicación, acompañadas de una nota de prensa con la descripción del mismo...".

A continuación, Echevarría acusa directamente a la revista de "mentir", y se queja de que la información de ¡Hola! puede dar a entender que ha obtenido un beneficio económico:

"Si de ahí, esta revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos.. Y ya van dos veces que lo hace...".