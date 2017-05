Bronca y amenazas entre Kiko y Gloria Camila: "Cállate porque lo digo yo, que soy tu novio"

La relación de Kiko y Gloria Camila no pasa por su mejor momento en «Supervivientes».

Este 11 de mayo de 2017, durante la emisión de la gala en la que resultó expulsada Janet, pudimos ver uno de los últimos enfrentamientos de la joven pareja a cuenta, sobre todo, de los celos de la hija de Ortega Cano.

La discusión llegó por las atenciones que, supuestamente, Kiko dedicó a Paola, la concursante italiana que juega como zombie en la isla. Gloria Camila, visiblemente molesta, llamó la atención a su pareja por hablar con la modelo, algo que Kiko decidió no permitir:

«Cállate la boca. Porque lo digo yo, que soy tu novio (...) No me va a dar lecciones a mí una cría de 21 años».

Lejos de amilanarse, la hija del torero aseguró a su novio que «yo no soy una pretendienta y tú no eres aquí el tronista».

La tensión fue creciendo por momentos hasta que el exconcursante de «Mujeres, Hombres y viceversa» no dudó en dar a su novia un ultimátum:

«Lo que tendrías que haber hecho es callarte la puta boca y no decir tonterías, que eres una bocazas (...) La última vez que me llamas falso. La próxima vez que me llames falso, tú y yo hemos terminado».