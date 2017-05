Felipe VI y Letizia coinciden con la infanta Cristina en el Palacio Real

Cristina de Borbón regresa a la vida pública después de su discutida absolución y tras pasar por el banquillo del 'Caso Noos'. El funeral de la infanta Alicia de Borbón-Parma, fallecida el pasado 28 de marzo a los 99 años, ha propiciado el reencuentro de Felipe VI y Letizia con la señora de Urdangarín. Para muchos, la presencia de la infanta en el Palacio Real junto a su familia es el primer paso hacia su rehabilitación mediática. Don Juan Carlos y doña Sofía saludaron a sus dos hijas cariñosamente.

Según publica Informalia, hacía cuatro años que la infanta Cristina no visitaba el Palacio Real, al menos de forma oficial. Fue el 20 de junio de 2013, en la misa con motivo del centenario del nacimiento de su abuelo paterno, don Juan. Pero este jueves, como ya habíamos anunciado, la ex duquesa de Palma ha estado en la capilla de Palacio Real, en el funeral por la infanta Alicia de Borbón-Parma. Sus padres, los reyes eméritos, también se encontraban en la capilla, por supuesto y besaron a su hija menor igual que doña Elena. No estuvo Iñaki Urdangarin, que ha permanecido en Ginebra junto a sus cuatro hijos. Recordemos que el cuñado del Rey fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, fraude y dos delitos fiscales.

Cristina ha llegado al Palacio Real acompañada por su hermana Elena. Como todos los presentes, la infanta iba vestida de riguroso luto, ella, con un traje pantalón negro. Se ha sentado en la primera fila, entre su hermana mayor y su tía Pilar y cerca de su tía Margarita, todas las infantas, si exceptuamos a la pequeña Sofía.

No ha habido saludo de don Felipe y doña Letizia con la infanta porque, aparte de las frías relaciones, el monarca y su esposa han sido los últimos en llegar a la capilla, y lo han hecho cuando todos los asistentes ya estaban en su sitio, como marca el protocolo.

Los fotógrafos han sido invitados a abandonar el recinto una vez han terminado de tomar las imágenes que les mostramos.

Doña Alicia era la abuela de Cristina de Borbón Dos Sicilias, una de las personas más cercanas a la hermana de Felipe VI. De hecho ha sido su tocaya Cristina quien ha alojado a la familia Urdangarin durante la última semana santa. Era previsible y casi obligado por tanto que la hija de don Juan Carlos estuviera presente en esta ceremonia.

Hay precedente: en octubre de 2015 acudió a El Escorial al funeral por Carlos de Borbón Dos Sicilias, padre de Cristina e hijo de la fallecida Alicia, donde también estaba su hermano.