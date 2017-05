Las razones de Mar Flores para romper con Elías Sacal

La modelo y el multimillonario han puesto punto y final a su relación tras un distanciamiento que no han podido o querido superar. La ex de Javier Merino se ha volcado en su trabajo y su familia para superar esta nueva ruptura. Este jueves acudió al tenis y no coincidió allí con Cayetano Martínez de Irujo por poco. Por su parte, el magnate mexicano se encuentra en Venecia con otra mujer.

Mar Flores vuelve a ser una mujer sin pareja, que sepamos. Su relación con Elías Sacal (51) no ha llegado a buen puerto y ambos decidieron continuar sus vidas hace unas semanas, según confirma Hola.

Según publica Informalia, la propia modelo, que cumple 58 años en un mes, llegó a decírselo la pasada Semana Santa a varios amigos, tal y como adelantó la revista Corazón TVE. Sacal, gran amante del arte, pasa estos días en Venecia, donde tiene lugar la prestigiosa Bienal. El magnate fue visto en el hotel Gritti Palace (lujo a 1.500 euros la noche en la habitación más económica) con una mujer que no era la española.

Mar continúa su vida con naturalidad y hasta aparece en público: este jueves, Rolex, una de las firmas que patrocinan el Mutua Madrid Open de Tenis de Madrid, la llevó a la zona super VIP de la Caja Mágica, donde la vimos con la joyera Susana Perodri. Curiosamente, la ex de Javier Merino no coincidió con su otro ex, Cayetano Martínez de Irujo, que también acudió pero en diferente horario. Mar Flores salió con el hijo de la duquesa de Alba después de dejar a Lequio, a finales de los años 90. El conde de Salvatierra coincidió con la modelo en un evento en Barcelona, pero el romance se fraguó en una fiesta celebrada en el Palacio de Liria, a la que asistieron también Carlos Sainz, Loyola de Palacio y Luis María Anson. "Me pareció un muchacho que, aunque era buena gente, estaba totalmente traumatizado por su madre, un hombre muy desgraciado", declaraba en su día la modelo. Pero las cosas no acabaron muy bien y mejor que no se encontraran este jueves.

Mar y Elías, ahora ya separados, oficializaron su relación el pasado mes de octubre, cuando posaron juntos en el photocall de la Gala Princesa Grace en el Grate Hall de Nueva York. Unas semanas antes habían sido fotografiados en actitud cómplice en París, tras una fiesta organizada por Naty Abascal.

Elías ha sido el primer amor (conocido) de Mar Flores tras su separación de Javier Merino, su marido durante los últimos 18 años y padre de cuatro de sus hijos, Mauro, Beltrán, Bruno y Darío. Comunicaron su ruptura mediante un comunicado en marzo de 2016.