Scioli y el escándalo sexual en Argentina: un embarazo, un chat erótico y una exmujer furiosa

El ex gobernador de Buenos Aires se ha convertido en el protagonista indiscutible de la prensa argentina en las últimas semanas. ¿El motivo? Su ex novia, embarazada, le acusa de incitarla al aborto y publica mensajes e imágenes de un chat erótico en el que participaba Daniel Scioli estando ya con ella.

Según publica Informalia, su relación fue objeto de polémica, pero su ruptura promete batir todos los récords. Daniel Scioli (60), ex vicepresidente de Argentina, y su novia Gisela Berger (28), protagonizan un sonoro enfrentamiento en los medios, donde ella le acusa a él de sugerirle el aborto cuando le comunicó su embarazo: "No vendas la familia feliz cuando la realidad es que cuando te enteraste de que estaba embarazada me dijiste que era una cagada y que teníamos que hacer algo para evitarlo", ha desvelado la modelo.

Pero eso no es todo. Berger asegura que Scioli le ha sido infiel y ha mostrado mensajes y fotografías de su pareja en el chat erótico que mantenía con Sofía Clerici (28), una exuberante modelo muy conocida al otro lado del Atlántico. Una infidelidad por la que Gisela ha decidido poner punto y final a su relación con el ex gobernador de Buenos Aires: "Estoy embarazada de tres meses y me encuentro con una traición. Es obvio que se juntaron una hora para tener sexo", dice dolida.