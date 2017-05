Bertín Osborne anuncia que sacará a Rosa López su mayor secreto

La cantante Rosa López visita la casa de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Allí, la célebre ganadora de Operación Triunfo se sincerará sobre su pasado familiar y profesional y contará entre lágrimas "algo que no ha contado nunca".

Según publica Chic, la cadena ha emitido un avance de la larga charla de Rosa y Bertín, dos cantantes confesando sus secretos el uno frente al otro.

Especialmente ella, que asegura que no puede ver sus vídeos del pasado porque -reconoce- "no se me entiende".

Además, la madre de Rosa también aparecerá en el espacio, asistiendo emocionada a una de las interpretaciones de su hija.

Aún no se sabe cuál es el secreto que Rosa confesará, pero Telecinco se está encargando de calentar el ambiente muy apropiadamente.