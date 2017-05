La hostia consagrada de Jesulín de Ubrique y María José Campanario a Belén Esteban

Totalmente inesperado. María José Campanario y Jesulín de Ubrique ocupan gran parte de la portada de la revista Hola de esta semana para anunciar que, en el mes de julio, volverán a contraer matrimonio.

El torero asegura que

Y es que no están siendo los mejores momentos para la protésico dental. Hace unas semanas tuvo que ser ingresada a consecuencia de graves dolores que le dejaban prácticamente inmóvil. Después de muchas pruebas diagnósticas se descubrió que María José sufre de fibriomialgia, una enfermedad degenerativa que afecta a la musculatura de las articulaciones:

"He llorado mucho, he estado muy hundida, he llegado a no poder levantarme de la cama, a sentirme inútil, a no soportar el dolor... pero lucho cada día, y sonrío con optimismo, para que esta enfermedad no pueda con mi vida".