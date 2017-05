Las 'reinas de la tele' implicadas en la lucha de Isabel Gemio

Isabel Gemio no para en su lucha para conseguir fondos para la fundación que lleva su nombre, destinada a ayudar en la investigación de enfermedades como la distrofia muscular y enfermedades minoritarias. Como es sabido la periodista es madre de un niño afectado por esta enfermedad.

Según publica Chic, el último acto organizado ha sido un Pop Art solidario en el que algunas periodistas de la televisión, como Ana Rosa Quintana, Susana Griso, María Teresa Campos o Mercedes Milá han donado trajes, zapatos y complementos. Los beneficios de su venta van destinados íntegramente a dicha fundación.

Por su parte, la diseñadora Teria Yabar ha colaborado cediendo su tienda, donde estarán expuestos los vestidos para su venta desde el 16 de Mayo hasta el 2 de junio, a unos precios muy asequibles. "Lo hemos hecho en muy poco tiempo, y les estoy muy agradecida a mis compañeras", declaró Gemio.

Al preguntarle por su niño, se emocionó y comentó que hay días mejores y peores, pero que había que sacar fuerzas, y agradecía mucho la ayuda que estaba recibiendo y el gran apoyo que le estaba dando en este acto, sus compañeros de la prensa. "He recibido grandes apoyos económicos por parte de entidades , ahora estoy pendiente de una reunión con Florentino Pérez, a Ana Patricia Botín no he llegado de momento, como a tantos otros, lo más difícil del mundo es conseguir que la gente de dinero. A las puertas donde he llamado, cierto es que me reciben, otra es conseguir el dinero. Amancio Ortega ha sido muy generoso", comentó.

Isabel, según explicó, está muy agradecida a mucha gente y reconoce que la labor de la Reina es fundamental. "Doña Letizia se ha involucrado mucho, es algo muy positivo porque da mucha visibilidad. Cada vez que va a un acto, sale en todos los informativos, tiene una gran repercusión. Nos llevamos muy bien, y conmigo siempre se ha portado de maravilla, y lo digo sin necesidad de hacerle la pelota porque no se lo hago a nadie. Hablamos de todo, incluido el periodismo, y con este mundo se involucra mucho. Espero que venga para décimo aniversario de la fundación", explicó.

Desde el punto de vista profesional, comentó que no es fácil encontrar un formato para regresar a la televisión, pero que si lo hubiera no lo descartaría. Como era de esperar, de cuestiones personales no habla, y lo único que dijo es que no tiene ningún interés en volverse a casar.

Al preguntarle por su amigo Pepe Navarro, fue muy clara: "Somos amigos hace mucho tiempo. Si regresa a televisión, me parece estupendo, porque es un gran comunicador". Y respecto a su supuesta paternidad del hijo de Ivonne Reyes, comentó: "El tema se ha salido de madre, no de padre, él se equivocó al negarse en su momento a hacerse las pruebas pero ella, no ha parado de comercializar el tema de su hijo. Sé perfectamente por todo lo que han pasado los hijos de Pepe, y él no lo ha utilizado. Yo en un momento de mi vida, también lo pasé muy mal".