Sonia Ferrer se moja con la separación de Álvaro Muñoz Escassi: "No me ha extrañado"

Este fin de semana su publicaba que Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal se habían separado, apenas cinco meses después de contraer matrimonio, a causa de las discrepancias en la convivencia. Parece ser que ha sido la multimillonaria venezolana la que ha tomado la decisión, aunque otras fuentes aseguran que el jinete no podía con el carácter de su mujer. Una de sus muchas ex, Sonia Ferrer, ha dicho esta boca es mía después de la ruptura.

Según publica Informalia, la noticia no sorprendió demasiado dados los antecedentes del jinete, que en estos meses de casado se ha dedicado, hasta donde sabemos, a pasear en el Lamborghini que le regaló su amor, a cuidar sus caballos de competición, y a disfrutar del lujo tanto en la residencia que Berbal tiene en la República Dominicana como en La Moraleja, en Madrid.

Ahora falta saber exactamente qué beneficios ha obtenido Álvaro de estos cuatro meses y pico de casado. Ya han apuntado varios expertos del cotilleo que el sevillano podría haberle sacado a su fugaz esposa varios pura sangre carísimos, y hasta se ha hablado de que posiblemente Álvaro se atreva a pedir una pensión compensatoria.

Informalia se ha puesto en contacto con la empresaria venezolana, que no quiso hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas a la señora de Muñoz Escassi (aún no consta que estén formalmente divorciados) afirman que está muy afectada tanto por la situación que ha vivido cómo por el modo en que ha terminado su historia de amor. Por otra parte, una amiga de la familia de la venezolana nos cuenta que hasta su hija le advirtió de que Álvaro no era un hombre con el que mantener una relación seria.

Si bien la expresión utilizada por los medios para explicar la causa de tan apresurada ruptura ha sido el de 'problemas de convivencia', a Álvaro le precede tal fama de picaflor que no se puede ignorar. De hecho, ya circuló al poco de la boda un vídeo en el que se arrimaba a una morena y pocos pueden afirmar que apostaban a que este matrimonio iba a durar toda la vida.

Sin embargo, Álvaro Muñoz Escassi decía en Hola estas cosas, eso sí, a cambio de un cheque: "Con 43 años no soy sospechoso de dar este paso a la ligera. Es la mujer ideal para mí. La definitiva".

Sonia Ferrer, que vivió una breve pero intensa pasión con Álvaro, se pronunciaba este lunes sobre el asunto. "Yo rompí nuestra relación, nos separamos y no compartimos diez años de vida, por lo que nos fue fácil cortar el vínculo". La presentadora, que rompió su matrimonio con el cirujano plástico Marco Vricella tras seis años y una hija en común para irse con el jinete, explicó que "hay gente que no piensa que el matrimonio sea para toda la vida", y apunta que su ex "a lo mejor se enamoró y luego se fue todo al garete". Dicho esto, Sonia Ferrer reconoce que no se ha sorprendido con la noticia de la ruptura: "No me ha extrañado", afirma.