'Supervivientes': Janet vuelve a la isla como zombi y Paola 'resucita'

Con el abandono de Bibi debido a una operación, Janet Capdevila volvió al concurso este 16 de mayo de 2017 pero no como concursante en pleno derecho, sino como zombi o, como dijo Jorge Javier, como la primera monja-zombi de la historia.

Así, Paola Caruso 'resucita' a la vida.

Así comunicó Jorge Javier a Janet este martes en Supervivientes: Tierra de nadie su nuevo rol en el reality.

Esta circunstancia obligó a que Paola 'renaciera' y volviera con el resto de concursantes.

"Vale, pues que se preparen. He tenido mi momento de reflexión, me he centrado en mí misma que es lo que me faltaba y voy a por todas. Soy como una lapa pegada a la roca de Supervivientes".