Aída Nízar se cachondea de María Patiño: "Le han deformado la cara"

La exconcursante de Gran Hermano VIP no se cortó en MorninGlory al desvelar qué televisiva es la peor operada de España: María Patiño, con la que mantiene una enemistad desde hace tiempo.

En el repaso sobre famosas operadas en la sección de Omar Suárez de MorninGlory, se emitió un corte de Aída Nizar reconociendo que ella también había pasado por el bisturí:

"Llevo 14 años poniéndome botox y nadie lo podría decir. Me he hecho una liposución, me reduje los pechos y de momento nada más. Embellecer esta cara es difícil".