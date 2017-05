Alyson Eckmann: "Daniela Blume y yo ya ni nos hablamos"

Alyson Eckmann, la ganadora de GH VIP, entró en directo este 19 de mayo de 2017 en MorninGlory, de Radioset para charlar sobre su relación con Daniela Blume, la otra finalista, de Marco Ferri, y del brasileño Antonio.

"En la casa hice lo que me salió del moño".

Alyson habló de la nula relación que tiene con Daniela Blume, la otra finalista: "Últimamente no hablamos. Cuando ha pasado tanto tiempo hemos vuelto a la vida normal, pero no quiere decir que seamos enemigas. La mandé una foto de unos nachos Blume".

También ha sido preguntada por si le afectó la ruptura de Marco Ferri con Aylen:

"No me afecta. Una vez en el programa le dije que en la vida normal no nos hubiésemos hecho amigos porque él es un poco pijo y yo soy muy de Malasaña".