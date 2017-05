Alyson Eckmann: "A Marco le quiero mucho y le deseo lo mejor, pero no hay más"

Algo tendrá la televisión, que ha hechoi famoso mundialmente a un ratón llamado Micky y a un pato llamado Donald. Basta salir un poco y ya está (Alyson Eckmann: "Daniela Blume y yo ya ni nos hablamos").

La quinta edición de 'Gran Hermano Vip' se saldó con la victoria de Alyson Eckmann y esó la ha catapultado a esa fama, superficial y efímera, pero arrasadora que genera siempre la pequeña pantalla (Paolo Vasile le encuentra nuevo programa a Alyson Eckmann para rentabilizar el premio de 'GH VIP').

La americana ha sido entrevistada por 'MorninGlory', el espacio radiofónico de Mediaset.

Durante la entrevista, la exconcursante ha hecho balance de su paso por el reality de Telecinco, de su relación con Daniela Blume y también con Marco Ferri, sobre todo después de que este anunciase que terminaba su relación con Aylén.

"A Marco le quiero mucho y le deseo lo mejor, pero no hay más. [La ruptura entre Marco y Aylén] no me afecta. Me acuerdo que una vez en el programa le dije a Marco que, en la vida real, no nos hubiésemos hecho amigos porque él es un poco pijo y yo soy muy de Malasaña, muy de calle".