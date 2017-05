Risto y Laura Escanes llenaron su boda VIP de televisivos políticos y futbolistas

Todo por la pasta. Risto Mejide y Laura Escanes se dieron este sábado 20 de mayo de 2017 el 'sí, quiero' rodeados de medidas de seguridad estratosféricos, para evitar que algún listillo les arruinase la exclusiva que habían vendido a 'Hola' y con más de 500 invitados, entre los que los que hubo televisivos, políticos e incluso futbolistas.

El enlace entre el presentador y la modelo tuvo lugar en el caserío de Mas Cabanyes, hasta donde se desplazó un equipo del recién estrenado 'Viva la vida' para recoger las últimas palabras de Mejide antes de la boda y brindar con él.

"Estoy feliz, muy feliz. ¿Nervioso? Ahora no, supongo que los nervios vendrán luego", declaraba el conductor de 'All you need is love... o no' a la entrada.

"Va a ser la novia más guapa del mundo".

Los invitados VIP

Entre los asistentes a la boda había compañeros de Mejide en sus diferentes proyectos televisivos: Desde Edurne y Santi Millán hasta Irene Junquera y David Guapo. El cómico, gran amigo de Mejide, ofreció uno de los discursos del enlace.

Tampoco se perdió la boda Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España y gran capo de Telecinco.

Luis del Olmo, el padre Ángel, Pilar Rahola, Eugenia Martínez de Irujo y Adriana Abenia fueron otros de los televisivos asistentes.

El mundo 'influencer' estuvo representado por Dulceida, coach de 'Quiero ser', y su mujer Alba Paul.

El político Josep Antoni Duran i Lleida también asistió a la celebración en Mas Cabanyes, al igual que el futbolista Carles Puyol y su pareja Vanesa Lorenzo.