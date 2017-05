Clara Lago confiesa a Jesús Calleja cómo se lio con Dani Rovira

Además de montar en un 4x4 para sortear las dunas del desierto en Planeta Calleja, Clara Lago y Jesús Calleja tuvieron tiempo para charlar del éxito de la saga de Ocho apellidos y de cómo y cuándo se enamoró de Dani Rovira.

"¿Pero cuando empezasteis, antes o después de la película?, preguntó el aventurero.

Como ya ocurrió hace una semana con Risto Mejide y Laura Escanes, Jesús Calleja quiso saber cómo surgió el amor entre Clara Lago y Dani Rovira, los protagonistas de Ocho apellidos vascos, en Planeta Calleja.

"Bueno nunca me había puesto a ver El club de la comedia no monólogos. No sé por qué nunca me había dado por ahí y al principio dices, cuidado, porque ser monologuista y actor no es lo mismo, son dos dinámicas completamente distintas. Pero Dani resultó ser un puto crack en las dos cosas".