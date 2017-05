Pippa Middleton ya es la señora de James Matthews

La expectación este sábado a las 12 de la mañana, ante la iglesia de Saint Marks, una joya del siglo XII, era máxima. Inglaterra ha vivido una de las bodas más importantes del año. De hecho, casi se podría catalogar como un enlace Real. Pippa Middleton, hermana de la duquesa de Cambridge, y James Matthews, han dado el 'si quiero' en una ceremonia a la que solo asistieron unos 150 invitados. Según publica la revista Semana, a pesar de los pocos invitados que asistirán al enlace, el coste de la celebración ascendería a los 250.000 dólares (300.000 euros). Una cantidad que no supone ningún problema para la pareja, pues el novio es poseedor de una de las fortunas más grandes de Inglaterra. De hecho ya se gastó 275.000 euros en el anillo de pedida. Al igual que ella hizo Pippa con su hermana la duquesa de Cambridge, ésta ejercerá de dama de honor en el enlace.

Aunque la tradición anglicana especifica que las puertas de la iglesia de San Marcos deben quedar abiertas durante cualquier acto religioso, la novia ha solicitado que se cierren por una cuestión de privacidad y seguridad. Según publicó The Wall Street Journal, la novia impuso a los invitados la máxima de no ring, no bring para que no acudieran invitadas que no estuvieran prometidas. Y una portavoz de la iglesia informó que el reverendo Nick Wynne-Jones, párroco del templo,ha sido el encargado de oficiar el acto religioso.

El vestido nupcial, con cuerpo de encaje y manga corta, firmado por Giles Deacon, y valorado en más de 11.000 Euros, un traje sencillo y elegante como toda la imagen habitual de Pippa Middleton.

Después de darse el 'sí quiero', la pareja y los invitados se han trasladado a la residencia que los Middleton tienen en Bucklebury, valorada en más de seis millones de euros. Para esta ocasión tan especial, la novia encargó la construcción de un palacio de cristal cerca de la casa, ocupando un espacio de 18 hectáreas.

Pippa eligió el catering The Admirable Crichton para el almuerzo y encargó 300 botellas de champagne francés para acompañarlo.

Entre los invitados ha estado a Meghan Markle, nueva pareja del príncipe Harry, en el que ha sido su primer acto oficial. Además, también ha asistido al evento el hermano de Pippa, James Middelton, con su novia. Roger Federer con su mujer y numerosos rostros de la alta sociedad de Inglaterra.