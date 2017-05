Los chats eróticos del infiel Álvaro Muñoz Escassi con sus amigas: "Tengo ganas de ser muy malo"

El jinete está en el ojo del huracán desde que se supo de su separación matrimonial con Raquel Bernal. Al parecer, Escassi mantenía chats telefónicos subidos de tono con varias 'amigas' y su contenido no deja lugar a dudas: "Quiero tenerte ya aquí. Tengo ganas de ser muy malo y cuidarte. Voy a quitarle a ésta (se refiere a su esposa) un reloj para dártelo a ti y cuando llegue a casa te mando fotos de todas las gafas que tiene y me dices cuál quieres".

Según publica el diario La Razón, estas palabras pertenecen a una de las conversaciones que mantuvo el empresario con una joven cuyo nombre comienza por J. Pero no es la única. Álvaro Muñoz Escassi (42) mantenía este tipo de intercambios a menudo y con varias mujeres distintas, a las que ofrecía regalos y otros caprichos. "A Álvaro le gusta mandar a sus conquistas fotos suyas prácticamente desnudo, pero sin mostrar su cara, y pedirles a ellas que le envíen imágenes con sus desnudos. Le da mucho morbo. Tiene guardada toda una colección de fotos de tías en pelotas y le gusta presumir de los atributos de sus chicas enseñándolas", asegura una persona cercana al jinete.

Al parecer, Raquel Bernal (41) sabía del carácter conquistador de Escassi e incluso perdonó alguna aventura extramatrimonial, pero decidió dar por zanjado su matrimonio cuando, supuestamente, el ex de Lara Dibildos se insinuó a una persona del círculo familiar: "Raquel está muy dolida con su marido, no esperaba que actuara como lo ha hecho. Se casó profundamente enamorada y no entiende que la haya traicionado de esa forma. El día que salga a la luz el nombre de la persona a la que intentó ligarse en la misma casa de Raquel va a ser una vergüenza. Ese hombre no conoce límites y le da igual hacer daño a quien sea", ha desvelado una amiga española de Bernal.

Aseguran que ella hizo todo lo posible por satisfacer y contentar a su marido, al que llegó a regalarle un Lamborghini y tres caballos pura sangre, pero éste aseguraba a sus íntimos que en República Dominicana se sentía en una jaula de oro. No descartan que el jinete acuda a los medios de comunicación españoles para contar su historia a cambio de una jugosa cantidad, a pesar de que firmó un contrato de confidencialidad con su mujer, ya que no obtendrá ninguna compensación o pensión económica por los seis meses que ha estado casado: "Bastante le he dado en el tiempo que estuvimos juntos, no se puede quejar. ¿Qué más quiere?", habría dicho Raquel a una íntima amiga.

Ella, por su parte, ha escrito unas palabras en las redes sociales 'defendiendo' al que todavía es su marido: "Respeten por favor, nunca hablaré mal del que un día fue mi gran amor. No somos ni los primeros ni los últimos en tener diferencias que no supimos superar".