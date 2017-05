Escándalo real con la nueva novia del príncipe Harry, James Matthew

Pippa Middleton en su boda con James Matthews en Reino Unido, no quiso que la nueva novia del príncipe Harry, la actriz estadounidense Meghan Markle, le quitará ni el más mínimo protagonismo.



Por ello, tanto la casa real británica como la familia Middleton decidieron que la estrella de la serie Suits no forme parte de la ceremonia religiosa, según recoge Infobae, que se llevó a cabo el 20 de mayo de 2017 en Englefield, al oeste de Londres.--Escándalo real por la actriz Meghan Markle, la novia del príncipe Harry--.



Para poder excluir a Markle del enlace, el palacio de Buckingham aplicó la regla de "no ring, no bring". Es decir, sólo para parejas casadas o comprometidas. Por lo tanto, no estuvo en la lista de invitados en la ceremonia de Pippa y Matthews, realizada en la iglesia St. Mark.